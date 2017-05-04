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Дальнее зарубежье 04.05.2017 13:14

Более 15 млн французов следили за теледебатами Макрона и Ле Пен перед вторым туром президентских выборов

Около 15,1 млн телезрителей следили за дебатами кандидатов в президенты Франции - Эмманюэля Макрона и Марин Ле Пен, которые транслировали телеканалы France 2 и TF1, сообщают в четверг местные СМИ.

Отмечается, что этот показатель ниже, чем количество телезрителей, смотревших теледебаты двух главных кандидатов на пост главы государства в предыдущие годы. Так, в 2012 году за дебатами Николя Саркози и Франсуа Олланда следили около 18 млн человек. Между тем, перед вторым туром выборов в 2007 году теледебаты Николя Саркози и Сеголен Руаяль смотрели более 20 млн телезрителей.

Как сообщалось, согласно результатам опроса компании "Элаб", проведенного для телеканала БФМ-ТВ, 63% респондентов заявили, что Э.Макрон был более убедительным в ходе дебатов, чем М.Ле Пен.

При этом М.Ле Пен одержала своеобразную победу в "Твиттере": в этой сети именно ее выступление на дебатах обсуждалось чаще (54,1%), чем слова Э.Макрона (45,9%).

Второй тур выборов президента Франции состоится 7 мая.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ДЕБАТЫ, ТЕЛЕЗРИТЕЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]