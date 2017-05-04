Более 15 млн французов следили за теледебатами Макрона и Ле Пен перед вторым туром президентских выборов

Около 15,1 млн телезрителей следили за дебатами кандидатов в президенты Франции - Эмманюэля Макрона и Марин Ле Пен, которые транслировали телеканалы France 2 и TF1, сообщают в четверг местные СМИ.
Отмечается, что этот показатель ниже, чем количество телезрителей, смотревших теледебаты двух главных кандидатов на пост главы государства в предыдущие годы. Так, в 2012 году за дебатами Николя Саркози и Франсуа Олланда следили около 18 млн человек. Между тем, перед вторым туром выборов в 2007 году теледебаты Николя Саркози и Сеголен Руаяль смотрели более 20 млн телезрителей.
Как сообщалось, согласно результатам опроса компании "Элаб", проведенного для телеканала БФМ-ТВ, 63% респондентов заявили, что Э.Макрон был более убедительным в ходе дебатов, чем М.Ле Пен.
При этом М.Ле Пен одержала своеобразную победу в "Твиттере": в этой сети именно ее выступление на дебатах обсуждалось чаще (54,1%), чем слова Э.Макрона (45,9%).
Второй тур выборов президента Франции состоится 7 мая.
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