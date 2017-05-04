Баку долгие годы продуктивно сотрудничает с НАТО – президент Алиев

Азербайджан на протяжении долгих лет продуктивно сотрудничает с НАТО, заявил президент Ильхам Алиев.
И.Алиев принял в четверг в Баку заместителя Генсека НАТО по общественным вопросам Таджана Илдема, сообщает сайт главы государства.
«Азербайджан на протяжении долгих лет осуществляет продуктивное сотрудничество с НАТО, всегда выступает в качестве надежного партнера в различных миротворческих программах альянса, в том числе программе «Партнерство ради мира»»,- приводит слова И.Алиева его официальный сайт.
Глава государства подчеркнул, что сегодня Азербайджан вносит значительный вклад в грузоперевозки для миротворческих операций.
«Наряду с этим, азербайджанские военнослужащие задействованы в процессе установления безопасности в Афганистане, а также сотрудничают с этой страной в различных сферах»,- отметил он.
В ходе встречи, собеседники обменялись мнениями по вопросам урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.
Ф.Исазаде
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