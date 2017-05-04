Иракские войска возобновили наступление на западную часть Мосула

Иракская армия начала новую фазу операции по освобождению западной части Мосула и его окрестностей от боевиков террористической группировки "Исламское государство" , сообщают в четверг западные СМИ со ссылкой на источники в военных кругах.
По информации полиции Ирана, после открытия нового фронта на северо-западе города военным уже удалось установить контроль над небольшим населенным пунктом под Мосулом и расположенным неподалеку заводом.
В конце апреля правительственные силы Ирака выбили террористов из самого обширного района в западной части Мосула - ат-Танек.
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