Иракские войска возобновили наступление на западную часть Мосула

Иракская армия начала новую фазу операции по освобождению западной части Мосула и его окрестностей от боевиков террористической группировки "Исламское государство" , сообщают в четверг западные СМИ со ссылкой на источники в военных кругах.

По информации полиции Ирана, после открытия нового фронта на северо-западе города военным уже удалось установить контроль над небольшим населенным пунктом под Мосулом и расположенным неподалеку заводом.

В конце апреля правительственные силы Ирака выбили террористов из самого обширного района в западной части Мосула - ат-Танек.