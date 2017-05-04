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Транспорт и связь 04.05.2017 12:09

Каспар ввел в эксплуатацию после капремонта крановое судно «Атлет-24»

ЗАО «Каспийское морское пароходство» ввело в эксплуатацию после капитального ремонта крановое судно «Атлет-24», отмечается в сообщении общества.

«Объем работ, которые велись с ноября 2016 года, включал: ремонт главного и вспомогательного двигателей, насосов, сепараторов, систем труб, замену непригодных частей корпуса судна. Кроме того, были осуществлены работы по очистке и окраске подводных и надводных частей судна и ряд других работ», - говорится в информации.

В процессе ремонта также были улучшены условия проживания экипажа судна.

По данным Каспар, крановое судно «Атлет-24» построено в 1990 году в Польше. Судно длиной 63,8 метров и шириной 15 метров снабжено двигателем мощностью 1520 лошадиных сил. Скорость судна составляет 11,24 узлов. На борту имеется кран грузоподъемностью 40 тонн.

В целом, на балансе пароходства имеется 20 крановых судов.

Н.Аббасова

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Тэги: СУДНО, КАПРЕМОНТ, ВВОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]