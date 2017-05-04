Каспар ввел в эксплуатацию после капремонта крановое судно «Атлет-24»

ЗАО «Каспийское морское пароходство» ввело в эксплуатацию после капитального ремонта крановое судно «Атлет-24», отмечается в сообщении общества.

«Объем работ, которые велись с ноября 2016 года, включал: ремонт главного и вспомогательного двигателей, насосов, сепараторов, систем труб, замену непригодных частей корпуса судна. Кроме того, были осуществлены работы по очистке и окраске подводных и надводных частей судна и ряд других работ», - говорится в информации.

В процессе ремонта также были улучшены условия проживания экипажа судна.

По данным Каспар, крановое судно «Атлет-24» построено в 1990 году в Польше. Судно длиной 63,8 метров и шириной 15 метров снабжено двигателем мощностью 1520 лошадиных сил. Скорость судна составляет 11,24 узлов. На борту имеется кран грузоподъемностью 40 тонн.

В целом, на балансе пароходства имеется 20 крановых судов.

Н.Аббасова