Более 70% литовцев верят в защиту НАТО в случае военной агрессии - опрос

Большинство граждан Литвы уверены, что партнёры по Североатлантическому альянсу придут на помощь республике в случае военной агрессии извне, сообщает интернет-портал Baltnews.lt со ссылкой на военное ведомство страны.
"Таковы данные опроса, проведённого по заказу министерства обороны Литвы", - сказано в сообщении агентства.
Согласно этой статистике, "71% жителей республики уверены, что НАТО защитит Литву в случае военного конфликта".
Также мониторинг общественного мнения показал, что "около 25% литовцев не намерены защищать свою страну в случае войны или вооружённого конфликта, ещё 33% не знают, как поведут себя в подобных ситуациях".
"В сумме почти 58% опрошенных настроены пораженчески по отношению к своему государству, являются пацифистами, разложены или деморализованы ситуацией в стране и антимилитаристской пропагандой", - сказано в сообщении.
В документе отмечено, что "только 42% респондентов намерено с оружием в руках защищаться от захватчика, и всего 35% опрошенных верят в способность Литвы выстоять под натиском агрессора до прибытия союзников на здешний театр военных действий".
Вместе с тем, 88% респондентов назвали защиту родины священной обязанностью любого гражданина.
"Эксперты Минобороны Литвы, аналитики в области военного строительства и безопасности называют результаты опроса "позитивными" и отмечают "могло быть и хуже", - сообщает Baltnews.lt.
Уточняется, что "нет данных о том, когда и кто провёл мониторинг общественного мнения, и какое количество респондентов участвовало в опросе".
Агентство также сообщает, что, "по заявлениям отвечающих за мобилизацию офицеров Минобороны Литвы, 40% призывников игнорируют армейские повестки и не появляются в подразделениях".
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