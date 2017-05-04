В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погиб 1 и пострадали 2 человека - МВД

Один человек погиб в результате произошедших за минувшие сутки на территории Азербайджана двух дорожно-транспортных происшествий, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в МВД республики.

В зафиксированных ДТП также пострадали два человека.

За сутки на территории республики было зафиксировано 86 преступлений, 31 из которых удалось раскрыть по "горячим следам".

По подозрению в совершении преступлений органы правопорядка задержали 93 человека.

Зафиксировано 14 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Р.Бабаев