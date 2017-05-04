Британские консерваторы в случае убедительной победы на выборах могут поддержать идею совместных с США ударов по Сирии - газета

Консерваторы в случае убедительной победы на британских парламентских выборах намерены проголосовать за участие страны в ударах по Сирии совместно с США в случае поступления новых данных о применении Дамаском химоружия, пишет в четверг газета "Гардиан" со ссылкой на источники в правительстве Великобритании.

"По всей видимости, Тереза Мэй (британский премьер - ИФ) хочет заручиться поддержкой Палаты общин, чтобы иметь возможность присоединиться к американским ударам по силам президента Сирии Башара Асада в случае новой химатаки по мятежникам", - отмечает издание.

"Гардиан" напоминает, что в апреле 2017 года глава МИД Великобритании Борис Джонсон предупредил, что в Лондоне могут присоединиться к такой американской операции и без одобрения со стороны Палаты общин, однако в правительстве, тем не менее, предпочли бы в данном случае получить поддержку парламента.

Со своей стороны, лидер британских лейбористов Джереми Корбин ранее заявил, комментируя слова Б.Джонсона: "Нам не нужно предпринимать односторонние действия. Нам нужно работать (над решением проблемы Сирии - ИФ) в ООН, но, прежде всего, нужно сделать все возможные усилия для того, чтобы добиться политического решения в Сирии".

Со своей стороны, лидер либерал-демократов Тим Фэррон тоже раскритиковал слова Б.Джонсона.

"Правительству не стоит действовать в обход парламента. Ушли в прошлое времена, когда премьер-министр мог начать войну, не получив поддержки демократическим путем, за исключением случаев, касающихся угроз национальной безопасности", - заявил он.

Газета напоминает, что США нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе после того, как поступили сообщении о применении Дамаском химического оружия. Со своей стороны, сирийские власти заверяют, что никогда не применяли химоружие на своей территории.

"Если состоится новая химатака, США могли бы провести еще одну, более деструктивную атаку сирийской авиабазы или какого-то другого объекта в Сирии", - пишет "Гардиан".

В 2013 году британский парламент проголосовал против участия британской армии в нанесении ударов по Сирии. Тогда против таких операций высказались как оппозиционеры, так и некоторые депутаты-консерваторы. Однако, по информации "Гардиан", в настоящее время депутаты-консерваторы уверены, что парламент будет готов поддержать идею ударов по Сирии.