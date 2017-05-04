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Транспорт и связь 04.05.2017 12:31

AZAL объявил об акции скидок для детей на авиарейсы Баку-Дубай-Баку

ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) объявили о новой акции на перелеты по направлению из Баку в Дубай и обратно.

"При покупке билета на рейсы Баку-Дубай-Баку с датами вылетов с 25 мая по 25 июня 2017 года каждый взрослый пассажир сможет приобрести авиабилет для ребенка до 12 лет со скидкой 90%», - отмечается в информации.

Кроме того, для взрослых стоимость билета на вечерние рейсы в Дубай с датами вылетов с 9 мая по 25 июня составят 199 евро.

Стоимость авиабилета включает бесплатный провоз багажа (до 23 кг) и полный ассортимент холодного и горячего питания.

Н.Аббасова

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: AZAL, ДУБАЙ, АКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]