AZAL объявил об акции скидок для детей на авиарейсы Баку-Дубай-Баку

ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) объявили о новой акции на перелеты по направлению из Баку в Дубай и обратно.

"При покупке билета на рейсы Баку-Дубай-Баку с датами вылетов с 25 мая по 25 июня 2017 года каждый взрослый пассажир сможет приобрести авиабилет для ребенка до 12 лет со скидкой 90%», - отмечается в информации.

Кроме того, для взрослых стоимость билета на вечерние рейсы в Дубай с датами вылетов с 9 мая по 25 июня составят 199 евро.

Стоимость авиабилета включает бесплатный провоз багажа (до 23 кг) и полный ассортимент холодного и горячего питания.

Н.Аббасова