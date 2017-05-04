Полиция Баку задержала подозреваемых в совершении кражи 35 тыс. манат и $10 тыс.

Полицией Баку задержаны подозреваемые в совершении крупной квартирной кражи в столице, сообщается в хронике происшествий Министерства внутренних дел Азербайджана.

«Сотрудники 35-го отделения полиции Хатаинского РУП столицы задержали Арифа Рамазанова и одного несовершенного гражданина, подозреваемых в совершении крупной кражи из квартиры на территории указанного района квартиры», - отмечается в сообщении.

Задержанные подозреваются в краже 35 тыс. манатов и $10 тыс.

Р.Бабаев