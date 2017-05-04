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Происшествия 04.05.2017 12:33

Полиция Баку задержала подозреваемых в совершении кражи 35 тыс. манат и $10 тыс.

Полицией Баку задержаны подозреваемые в совершении крупной квартирной кражи в столице, сообщается в хронике происшествий Министерства внутренних дел Азербайджана.

«Сотрудники 35-го отделения полиции Хатаинского РУП столицы задержали Арифа Рамазанова и одного несовершенного гражданина, подозреваемых в совершении крупной кражи из квартиры на территории указанного района квартиры», - отмечается в сообщении.

Задержанные подозреваются в краже 35 тыс. манатов и $10 тыс.

Р.Бабаев

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Тэги: КРИМИНАЛ, КВАРТИРА, КРАЖА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]