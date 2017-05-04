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СНГ 04.05.2017 14:16

Лидеры двух крупных партий Европарламента высказались категорически против изменения избирательной системы в Молдавии

Лидеры двух крупнейших партий Европейского парламента - Европейской народной партии (ЕНП) и Альянса либералов и демократов за Европу (АЛДЕ) - выступили против любых изменений избирательной системы в Молдавии. Документ, подписанный Джозефом Доулом и Хансом ван Бааленом, опубликован на сайте партий и активно обсуждается молдавскими политиками.

"В последние годы мы внимательно следили за событиями в Молдавии, но никогда не были так обеспокоены происходящим там, как сейчас. Молдавию возглавляет Демократическая партия (член европейских социалистов), которая называет себя проевропейской, но, на самом деле, она не является ни проевропейской, ни промолдавской", - считают авторы документа.

По их мнению, предложенный ДПМ проект перехода на мажоритарную систему проведения парламентских выборов - это "отчаянная попытка сохранить власть партии, которая не набирает даже 4% голосов избирателей". Они считают, что "это делается для того, чтобы ее лидер сохранил власть".

Лидеры ЕНП и АЛДЕ высказались против любых изменений избирательной системы и обещали донести свою позицию до всех европейских институтов. Они пригрозили, что будут требовать прекращения финансирования Молдавии из европейских фондов, "если парламент утвердит такие изменения без полной поддержки оппозиции и гражданского общества".

Д.Доул и Х. ван Баален отмечают в этой связи, что "Молдавия идет по пути становления авторитарного государства, а Западу власти Молдавии продают стабильность и проевропейскость". Авторы указывают также на то, что "молдавские власти подавляют оппозицию, контролируют прессу и превращают судебную систему в инструмент запугивания".

"Народ Молдавии хочет больше рабочих мест, лучшего здравоохранения и достойного будущего для своих детей, а не изменений избирательной системы. ЕНП и AЛДE всегда боролись за реформирование Молдавии и поддерживали ее на европейском пути. Мы будем продолжать делать это вместе с теми европейскими политическими силами, у которых такие же интересы", - говорится в заявлении.

ЕНП является наиболее влиятельной партией в Европе и имеет самую большую фракцию в Европейском парламенте. В партию входят 73 коллективных члена, национальные партии из 39 стран. Ее членами являются главы правительств 16 стран ЕС. АЛДЕ является европейской партией, которая объединяет ряд либеральных и либерально-демократических партий стран Европы.

В начале апреля Демократическая партия Молдавии внесла в парламент законопроект об изменении избирательной системы с пропорциональной на мажоритарную. Категорически против этого выступили все основные политические силы. Чтобы не допустить перехода к выборам по одномандатным округам, президент Молдавии Игорь Додон и пропрезидентская Партия социалистов выступили с инициативой о переходе на смешанную избирательную систему. Ее также критикуют все остальные партии, включая Демократическую партию. На следующей неделе в Кишинев приезжают эксперты Венецианской комиссии Совета Европы, которые проведут по этим вопросам консультации с руководством Молдавии и основными политическими силами. Комиссия должна дать заключение по изменению избирательной системы в Молдавии на своем заседании, которое намечено на 16 июня.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ЕВРОПАРЛАМЕНТ, ВЫБОРЫ, РЕФОРМА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]