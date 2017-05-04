Лидеры двух крупных партий Европарламента высказались категорически против изменения избирательной системы в Молдавии

Лидеры двух крупнейших партий Европейского парламента - Европейской народной партии (ЕНП) и Альянса либералов и демократов за Европу (АЛДЕ) - выступили против любых изменений избирательной системы в Молдавии. Документ, подписанный Джозефом Доулом и Хансом ван Бааленом, опубликован на сайте партий и активно обсуждается молдавскими политиками.
"В последние годы мы внимательно следили за событиями в Молдавии, но никогда не были так обеспокоены происходящим там, как сейчас. Молдавию возглавляет Демократическая партия (член европейских социалистов), которая называет себя проевропейской, но, на самом деле, она не является ни проевропейской, ни промолдавской", - считают авторы документа.
По их мнению, предложенный ДПМ проект перехода на мажоритарную систему проведения парламентских выборов - это "отчаянная попытка сохранить власть партии, которая не набирает даже 4% голосов избирателей". Они считают, что "это делается для того, чтобы ее лидер сохранил власть".
Лидеры ЕНП и АЛДЕ высказались против любых изменений избирательной системы и обещали донести свою позицию до всех европейских институтов. Они пригрозили, что будут требовать прекращения финансирования Молдавии из европейских фондов, "если парламент утвердит такие изменения без полной поддержки оппозиции и гражданского общества".
Д.Доул и Х. ван Баален отмечают в этой связи, что "Молдавия идет по пути становления авторитарного государства, а Западу власти Молдавии продают стабильность и проевропейскость". Авторы указывают также на то, что "молдавские власти подавляют оппозицию, контролируют прессу и превращают судебную систему в инструмент запугивания".
"Народ Молдавии хочет больше рабочих мест, лучшего здравоохранения и достойного будущего для своих детей, а не изменений избирательной системы. ЕНП и AЛДE всегда боролись за реформирование Молдавии и поддерживали ее на европейском пути. Мы будем продолжать делать это вместе с теми европейскими политическими силами, у которых такие же интересы", - говорится в заявлении.
ЕНП является наиболее влиятельной партией в Европе и имеет самую большую фракцию в Европейском парламенте. В партию входят 73 коллективных члена, национальные партии из 39 стран. Ее членами являются главы правительств 16 стран ЕС. АЛДЕ является европейской партией, которая объединяет ряд либеральных и либерально-демократических партий стран Европы.
В начале апреля Демократическая партия Молдавии внесла в парламент законопроект об изменении избирательной системы с пропорциональной на мажоритарную. Категорически против этого выступили все основные политические силы. Чтобы не допустить перехода к выборам по одномандатным округам, президент Молдавии Игорь Додон и пропрезидентская Партия социалистов выступили с инициативой о переходе на смешанную избирательную систему. Ее также критикуют все остальные партии, включая Демократическую партию. На следующей неделе в Кишинев приезжают эксперты Венецианской комиссии Совета Европы, которые проведут по этим вопросам консультации с руководством Молдавии и основными политическими силами. Комиссия должна дать заключение по изменению избирательной системы в Молдавии на своем заседании, которое намечено на 16 июня.
Мониторинг ОБСЕ на линии соприкосновения войск Армении и Азербайджана прошел без инцидентов, заявляют в Баку
Баку долгие годы продуктивно сотрудничает с НАТО – президент Алиев
Азербайджанские пограничники до сих пор обезвредили 123 организованные преступные группы - ГПС
Lufthansa создала подразделение по взаимодействию с Россией и странами СНГ
Доллар на валютном аукционе в четверг незначительно вырос к манату
AZAL объявил об акции скидок для детей на авиарейсы Баку-Дубай-Баку
Муж королевы Елизаветы II с осени прекратит выполнение своих королевских обязанностей - Букингемский дворец
Азербайджан сохранил свои позиции в рейтинге ФИФА
Полиция Баку задержала подозреваемых в совершении кражи 35 тыс. манат и $10 тыс.
Президент Алиев распорядился выделить ИВ Сумгайыта 4 млн манатов на капремонт автодорог города
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного жилого здания в Евлахе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
«День ковроткача» в Азербайджанском музее ковра
Информация для представителей СМИ и других заинтересованных лиц о мероприятиях Российского информационно-культурного центра (РИКЦ) в Баку на май 2017 года*
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»