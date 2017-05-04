Украинская прокуратура будет ходатайствовать о пожизненном заключении Януковича

Государственное обвинение будет просить Оболонский районный суд Киева приговорить экс-президента Украины Виктора Януковича к пожизненному заключению по делу о государственной измене.

"В связи с тем, что Янукович не признал свою вину, сторона обвинения будет ходатайствовать о наивысшей мере наказания - пожизненном лишении свободы", - сказал представитель обвинения, прокурор главной военной прокуратуры Украины Руслан Кравченко на брифинге в четверг в Киеве