Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7024 EUR   1.8549 RUR   0.0297 GBR   2.1924 TRY   0.482

Цена на нефть

    $/bbl WTI   47.82 Brent   50.79

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 27° Завтра 15° 24° 6 Май 13° 22° 7 Май 14° 22°

СНГ 04.05.2017 14:32

Украинская прокуратура будет ходатайствовать о пожизненном заключении Януковича

Государственное обвинение будет просить Оболонский районный суд Киева приговорить экс-президента Украины Виктора Януковича к пожизненному заключению по делу о государственной измене.

"В связи с тем, что Янукович не признал свою вину, сторона обвинения будет ходатайствовать о наивысшей мере наказания - пожизненном лишении свободы", - сказал представитель обвинения, прокурор главной военной прокуратуры Украины Руслан Кравченко на брифинге в четверг в Киеве

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ЯНУКОВИЧ, ПРОКУРАТУРА


Похожие новости


В Киеве начался судебный процесс по делу о госизмене экс-президента Украины Януковича Генпрокурор Украины обещает соблюсти права Януковича в суде по делу о государственной измене Конфискованные со счетов Януковича и его окружения $1,4 млрд поступили в государственное казначейство Украины Киевский суд приступит к делу "о госизмене" Януковича 4 мая Защита экс-президента Украины Януковича настаивает на незаконности передачи дела о госизмене в суд Дело "о госизмене Януковича" будет рассматривать Оболонский райсуд Киева

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]