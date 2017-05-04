Мониторинг ОБСЕ на линии соприкосновения войск Армении и Азербайджана прошел без инцидентов, заявляют в Баку

Очередной мониторинг ОБСЕ, проведенный на линии противостояния войск Азербайджана и Армении в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя организации, прошел без эксцессов, сообщает пресс-служба азербайджанского Министерства обороны.

"Мониторинг проводился на территории Агдамского района Азербайджана", - отмечает оборонное ведомство.

Мониторинг со стороны Азербайджана провели личный представитель действующего председателя ОБСЕ посол Анжей Каспршик и его полевые помощники Геннадий Петрика и Мартин Шустер.

Мониторинг на азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, провели полевые помощники личного представителя Михаил Олару и Саймон Тиллер.

Режим прекращения огня между Азербайджаном и Арменией был установлен в мае 1994 года. ОБСЕ при содействии личного представителя действующего председателя этой организации регулярно организует мониторинги на линии фронта с целью получения информации о соблюдении сторонами конфликта условий перемирия.

Ф.Исазаде