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Карабахский конфликт 04.05.2017 13:09

Мониторинг ОБСЕ на линии соприкосновения войск Армении и Азербайджана прошел без инцидентов, заявляют в Баку

Очередной мониторинг ОБСЕ, проведенный на линии противостояния войск Азербайджана и Армении в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя организации, прошел без эксцессов, сообщает пресс-служба азербайджанского Министерства обороны.

"Мониторинг проводился на территории Агдамского района Азербайджана", - отмечает оборонное ведомство.

Мониторинг со стороны Азербайджана провели личный представитель действующего председателя ОБСЕ посол Анжей Каспршик и его полевые помощники Геннадий Петрика и Мартин Шустер.

Мониторинг на азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, провели полевые помощники личного представителя Михаил Олару и Саймон Тиллер.

Режим прекращения огня между Азербайджаном и Арменией был установлен в мае 1994 года. ОБСЕ при содействии личного представителя действующего председателя этой организации регулярно организует мониторинги на линии фронта с целью получения информации о соблюдении сторонами конфликта условий перемирия.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ОБСЕ, МОНИТОРИНГ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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