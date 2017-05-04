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СНГ 04.05.2017 15:03

Лукашенко на встрече с Си Цзиньпином в мае намерен обсудить международные вопросы и двустороннее взаимодействие

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках визита в Китай в мае намерен обсудить международную повестку дня и вопросы, важные для продвижения двустороннего взаимодействия стран.

"Мы обсудим не только актуальные вопросы международной повестки дня, но и, в первую очередь, темы, которые важны для продвижения нашего двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной, финансовой и гуманитарной сферах", - сказал А.Лукашенко на пресс-конференции для китайских СМИ в четверг в Минске.

Слова главы государства приводит его пресс-служба.

А.Лукашенко также сообщил, что Белоруссия примет участие в саммите "Один пояс и один путь" в Пекине. "На форуме будут рассматриваться глобальные вопросы. По сути, сама инициатива "Один пояс и один путь" является исторической и перекраивает экономическую карту мира, создавая новые точки роста мировой экономики", - отметил он.

Как подчеркнул президент, организовать такой масштабный саммит непросто, так как в нем примут участие лидеры многих стран. Особая нагрузка ляжет и на председателя КНР Си Цзиньпина, добавил глава государства. "Когда проводишь такие мероприятия, всегда трудно, и занятость очень высокая. Но из тех представителей глав государств, которые прибудут в Китай, он будет встречаться с президентом Беларуси. Это говорит о наших отношениях с вашим председателем и отношениях между Беларусью и Китайской Народной Республикой", - сказал А.Лукашенко.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, КИТАЙ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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