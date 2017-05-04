Москва и Анкара заинтересованы в сохранении единства Сирии после создания зон безопасности - первый зампред комитета Думы по госстроительству

Основные международные игроки в Сирии - Россия и Турция - не заинтересованы в том, чтобы зоны безопасности в этой стране превратились в независимые государства по типу Восточной и Западной Германии, Северной и Южной Кореи; США же и страны Евросоюза уже не имеют реального влияния на ситуацию в Сирии, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов.
Вопросы зон безопасности в Сирии поднимались на переговорах президентов России и Турции.
"То, что это (зоны безопасности - ИФ) - разделение на зоны влияния, это очевидно, но никто не заинтересован в превращении этих зон в самостоятельные государства по типу Германии или Кореи, потому что Турция, которая и была в значительной степени инициатором создания таких зон, заинтересована в единстве Сирии", - сказал М.Емельянов "Интерфаксу" в четверг.
По его словам, заинтересованность Турции в единстве Сирии объясняется наличием курдского вопроса. "Над ними висит дамоклов меч курдского вопроса. И если Сирия начнет делиться, то совершенно очевидно, что этот процесс со стороны Турции станет неуправляемым, и курды создадут свое государство", - сказал М.Емельянов.
По его словам, создание зон безопасности - это попытка Турции сохранить свое влияние в Сирии, поскольку протурецкие силы в этой стране терпели поражение и под Алеппо, и в других районах страны.
Россия и сирийское правительство идут на создание таких зон, поскольку заинтересованы в достижении главной задачи - мира в Сирии. Для нормализации ситуации в Сирии необходимы хорошие отношения с Турцией, которая сейчас начала вести на сирийском направлении самостоятельную политику и вышла из-под влияния США и европейских стран, "перестала быть орудием в их руках", сказал парламентарий.
"Турция начала вести самостоятельную политику, и это нам очень выгодно. Европа и Штаты лишились средств для проведения своей политики в Сирии. Они могут думать и говорить все, что угодно, но какого-то серьезного контроля над какими-то группами в Сирии у них нет. Сирийская оппозиция, которая сидит в Женеве, ... ну, она там и сидит и не влияет на внутрисирийские процессы", - сказал М.Емельянов.
В этой ситуации, по словам М.Емельянова, если Турция хочет сосредоточить "в Идлибе свои оставшиеся группировки и их там обезопасить, думаю, на это можно пойти".
"Для единства Сирии угрозы нет, потому что и Россия и Турция кровно заинтересованы в сохранении единой Сирии", - сказал М.Емельянов.
Он также обратил внимание на то, что вопрос о сохранении у власти в Сирии Башара Асада не стоит на российско-турецких переговорах.
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