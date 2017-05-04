Lufthansa создала подразделение по взаимодействию с Россией и странами СНГ

Германский авиаконцерн Lufthansa Group создает отдел по связи и взаимодействию с Россией и странами СНГ, отмечается в сообщении компании.
«Россия и другие страны СНГ играют все большую экономическую роль в деятельности Lufthansa Group. Для более эффективной координации текущей деятельности в этих странах, было принято решении об открытии отдела по связи и взаимодействию с Россией и странами СНГ», - подчеркивается в сообщении.
По данным компании, новое подразделение станет связующим звеном для представителей госорганов при обращении в любую из дочерних компаний Lufthansa Group, а также для получения необходимой информации об их деятельности.
Отдел по связи и взаимодействию с Россией и странами СНГ будет также представлять интересы Lufthansa Group на переговорах по вопросам коммерческих прав на воздушные перевозки.
Возглавит отдел Рональд Шульц (Ronald Schulz), с ноября 2016 года занимавший должность старшего директора Lufthansa Group.
Р.Шульц работает в Lufthansa с 1990 года, в том числе на руководящих должностях в отделах продаж, эксплуатации и маркетинга в Южной Корее, Индонезии и России.
Lufthansa Group в России и странах СНГ представлена дочерними компаниями Lufthansa, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Swiss International Airlines, LSG Skychefs, Lufthansa Technik, Swiss Technik, Lufthansa Cargo, Lufthansa Systems, Lufthansa Consulting, Miles & More International и другие, обеспечивают работой свыше 5 тыс. человек.
Н.Аббасова
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