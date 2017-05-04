Президент Азербайджана принял в Баку генерального директора ИСЕСКО

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял генерального директора ИСЕСКО Абд Аль-Азиза Османа Аль-Тувейджри, сообщает сайт главы государства.

Встреча И.Алиева с А.Аль-Тувейджри состоялась в четверг в Баку.

Ф.Исазаде