В Таджикистане уволили не сумевших похудеть милиционеров

Несколько сотрудников милиции Таджикистана уволены за то, что не выполнили изданное в начале года распоряжение министра внутренних дел о приведении в норму своих физических параметров.
"Проверка показала, что более десяти сотрудников не смогли с начала года похудеть и были уволены. Остальные сотрудники сбросили от 5 до 20 кг, и продолжают заниматься спортом", - сообщил "Интерфаксу" в четверг источник в МВД Таджикистана.
Он напомнил, что в начале 2017 года министр внутренних дел Таджикистана Рамазон Рахимзода распорядился привести вес сотрудников милиции в норму, в соответствии с международными стандартами соответствия роста и веса.
Теперь, как отметил собеседник агентства, все сотрудники правоохранительных органов Таджикистана 3 раза в неделю пробегают кросс на дистанцию в 5 километров, занимаются другими видами спорта.
Глава МВД в январе на пресс-конференции сообщил журналистам, что надзор за выполнением его поручения по весу сотрудников милиции возложен на специальную комиссию.
Между тем в апреле глава МВД обязал всех сотрудников регулярно ходить в театр.
Соответствующее распоряжение министра было издано после того, как Р.Рахимзода в составе делегации МВД посетил спектакль "Чархи гардон" ("Колесо судьбы") Нура Табарова в столичном театре имени Абулкасима Лохути.
"Принято решение о том, чтобы личный состав хотя бы раз в месяц посещал театр. Это распоряжение касается всех сотрудников, независимо от того, в каком регионе страны они проходят службу", - сообщил в апреле "Интерфаксу" начальник пресс-службы МВД Умарджони Эмомали.
Он отметил, что распоряжение направлено на повышение духовно-нравственного и культурного уровня сотрудников правоохранительных органов, а также снятие усталости после напряженного и трудного рабочего дня.
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