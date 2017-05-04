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Карабахский конфликт 04.05.2017 15:00

Азербайджанцы не ведут вражду с армянами и хотят лишь возвращения своих территорий - Дугин

Азербайджанский народ не ведет вражду с армянами и хочет лишь возвращения своих оккупированных территорий, заявил российский общественный деятель и политолог Александр Дугин.

«Во время проведенных в Баку и Исмаиллы встреч я понял, что азербайджанский народ против конфликта в вопросе Нагорного Карабаха и хочет мира. Азербайджанский народ не ведет вражды против обычных армян и хочет лишь освобождения мирным путем находящихся под оккупацией территорий», - подчеркнул А.Дугин, сообщает госагентство «АзерТАдж».

Однако, по его словам, определенные силы заинтересованы в сохранении постоянной напряженности между двумя народами. «Россия старается поддержать усилия по скорейшему разрешению конфликта», - сказал политолог.

Он подчеркнул, что русскоязычное население Азербайджана высоко отзывается о созданных в республике условиях жизни.

«Жители села Ивановка (в Исмаиллинской районе – ИФ-Аз) заявили мне, что нигде в мире нельзя встретить такого уровня безопасности, как в Азербайджане. Они спокойно отпускают своих детей по ночам на улицу», - отметил А.Дугин.

По его словам, проживающие в Азербайджане русские не думают покидать страну. «В отличие от других стран Южного Кавказа, проживающие в Азербайджане русские не собираются переезжать отсюда. Они даже не думаю об этом. Наоборот, сюда возвращаются те, кто в свое время уехали отсюда. Русские по многим причинам считают Азербайджан наиболее благоприятным для проживания местом», - сказал политолог.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, КОНФЛИКТ, ЭКСПЕРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]