Азербайджанцы не ведут вражду с армянами и хотят лишь возвращения своих территорий - Дугин

Азербайджанский народ не ведет вражду с армянами и хочет лишь возвращения своих оккупированных территорий, заявил российский общественный деятель и политолог Александр Дугин.
«Во время проведенных в Баку и Исмаиллы встреч я понял, что азербайджанский народ против конфликта в вопросе Нагорного Карабаха и хочет мира. Азербайджанский народ не ведет вражды против обычных армян и хочет лишь освобождения мирным путем находящихся под оккупацией территорий», - подчеркнул А.Дугин, сообщает госагентство «АзерТАдж».
Однако, по его словам, определенные силы заинтересованы в сохранении постоянной напряженности между двумя народами. «Россия старается поддержать усилия по скорейшему разрешению конфликта», - сказал политолог.
Он подчеркнул, что русскоязычное население Азербайджана высоко отзывается о созданных в республике условиях жизни.
«Жители села Ивановка (в Исмаиллинской районе – ИФ-Аз) заявили мне, что нигде в мире нельзя встретить такого уровня безопасности, как в Азербайджане. Они спокойно отпускают своих детей по ночам на улицу», - отметил А.Дугин.
По его словам, проживающие в Азербайджане русские не думают покидать страну. «В отличие от других стран Южного Кавказа, проживающие в Азербайджане русские не собираются переезжать отсюда. Они даже не думаю об этом. Наоборот, сюда возвращаются те, кто в свое время уехали отсюда. Русские по многим причинам считают Азербайджан наиболее благоприятным для проживания местом», - сказал политолог.
Р.Бабаев
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