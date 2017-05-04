Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7024 EUR   1.8549 RUR   0.0297 GBR   2.1924 TRY   0.482

Цена на нефть

    $/bbl WTI   47.82 Brent   50.79

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 27° Завтра 15° 24° 6 Май 13° 22° 7 Май 14° 22°

Дальнее зарубежье 04.05.2017 15:30

Экс-премьер Афганистана Хекматияр вернулся в Кабул спустя 20 лет

Бывший полевой командир - экс-премьер-министр Афганистана Гульбеддин Хекматияр - прибыл в Кабул после 20 лет отсутствия, сообщает в четверг телерадиокорпорация Би-би-си.

В Кабуле его сопровождал конвой, состоявший из нескольких сотен автомобилей, в основном это были пикапы, на которых установлены пулеметы. В столицу он прибыл из города Джелалабада под охраной военного вертолета армии Афганистана.

Как ожидается, позже в четверг Г.Хекматияр встретится с президентом Афганистана Ашрафом Гани.

Кабул и сторонники Г.Хекматияра подписали в сентябре 2016 года мирное соглашение. По его условиям, возглавляемая Г.Хекматияром Исламская партия Афганистана должна получить полноправный политический статус.

Г.Хекматияр принимал участие в афганской войне 1979-1989 гг. и в последующих конфликтах на территории Афганистана. В 1993 - 1994 годы занимал должность премьер-министра Афганистана.

Правозащитники обвиняют Г.Хекматияра в том, что его соратники убили тысячи мирных жителей в Кабуле в ходе гражданской войны 1992 - 1996 годов. В связи с этим в столице страны его в свое время прозвали "мясником Кабула".

После захвата власти "Талибаном" он перебрался в Иран, но в 2002 году заявил о том, что поддерживает талибов. В том же году США предприняли попытку его ликвидации, а в 2003 году объявили его международным террористом за связи с "Аль-Каидой" и "Талибаном".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АФГАНИСТАН, ЭКС/ПРЕМЬЕР, ВОЗВРАЩЕНИЕ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]