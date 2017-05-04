Экс-премьер Афганистана Хекматияр вернулся в Кабул спустя 20 лет

Бывший полевой командир - экс-премьер-министр Афганистана Гульбеддин Хекматияр - прибыл в Кабул после 20 лет отсутствия, сообщает в четверг телерадиокорпорация Би-би-си.

В Кабуле его сопровождал конвой, состоявший из нескольких сотен автомобилей, в основном это были пикапы, на которых установлены пулеметы. В столицу он прибыл из города Джелалабада под охраной военного вертолета армии Афганистана.

Как ожидается, позже в четверг Г.Хекматияр встретится с президентом Афганистана Ашрафом Гани.

Кабул и сторонники Г.Хекматияра подписали в сентябре 2016 года мирное соглашение. По его условиям, возглавляемая Г.Хекматияром Исламская партия Афганистана должна получить полноправный политический статус.

Г.Хекматияр принимал участие в афганской войне 1979-1989 гг. и в последующих конфликтах на территории Афганистана. В 1993 - 1994 годы занимал должность премьер-министра Афганистана.

Правозащитники обвиняют Г.Хекматияра в том, что его соратники убили тысячи мирных жителей в Кабуле в ходе гражданской войны 1992 - 1996 годов. В связи с этим в столице страны его в свое время прозвали "мясником Кабула".

После захвата власти "Талибаном" он перебрался в Иран, но в 2002 году заявил о том, что поддерживает талибов. В том же году США предприняли попытку его ликвидации, а в 2003 году объявили его международным террористом за связи с "Аль-Каидой" и "Талибаном".