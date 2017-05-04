Лавров увидел в последнем разговоре Трампа с Путиным подтверждение настроя на взаимовыгодное сотрудничество двух стран

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в ходе последнего телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина был подтвержден настрой Америки на взаимовыгодное сотрудничество с РФ.

"Насколько мы понимаем, в ходе предвыборной кампании президент Трамп выступал за развитие взаимовыгодного сотрудничества со всеми странами, включая Россию. Соответствующий настрой подтвердился в ходе недавнего телефонного разговора президента Путина с президентом Трампом", - сказал С.Лавров журналистам по итогам переговоров с главой МИД Финляндии Тимо Сойне.

С.Лавров добавил, что при этом сейчас конгресс США "создает какие-то межведомственные структуры, чтобы заниматься расследованием русской угрозы".

"Но до сих пор мы не видели и не слышали ни одного факта, который хоть каким-то образом подтверждал то, в чем нас обвиняют", - сказал С.Лавров.