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СНГ 04.05.2017 15:39

Лавров увидел в последнем разговоре Трампа с Путиным подтверждение настроя на взаимовыгодное сотрудничество двух стран

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в ходе последнего телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина был подтвержден настрой Америки на взаимовыгодное сотрудничество с РФ.

"Насколько мы понимаем, в ходе предвыборной кампании президент Трамп выступал за развитие взаимовыгодного сотрудничества со всеми странами, включая Россию. Соответствующий настрой подтвердился в ходе недавнего телефонного разговора президента Путина с президентом Трампом", - сказал С.Лавров журналистам по итогам переговоров с главой МИД Финляндии Тимо Сойне.

С.Лавров добавил, что при этом сейчас конгресс США "создает какие-то межведомственные структуры, чтобы заниматься расследованием русской угрозы".

"Но до сих пор мы не видели и не слышали ни одного факта, который хоть каким-то образом подтверждал то, в чем нас обвиняют", - сказал С.Лавров.

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Тэги: РОССИЯ, США, СОТРУДНИЧЕСТВО, НАСТРОЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]