Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7024 EUR   1.8549 RUR   0.0297 GBR   2.1924 TRY   0.482

Цена на нефть

    $/bbl WTI   47.82 Brent   50.79

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 27° Завтра 15° 24° 6 Май 13° 22° 7 Май 14° 22°

Дальнее зарубежье 04.05.2017 15:51

На севере Китая бушует песчаная буря, отменены десятки авиарейсов

Сильная песчаная буря обрушилась на север Китая, в том числе на столицу страны, сообщает в четверг агентство "Ассошиэйтед Пресс" (АП).

Из-за плохой видимости и сильных порывов ветра в Пекине были отменены около 50 авиарейсов. Отмены коснулись как внутренних, так и международных маршрутов.

Кроме того, в ряде северных районов страны и в Пекине зафиксировано значительно ухудшение состояния воздуха. Местные метеорологические службы рекомендуют людям без необходимости не покидать помещений, а на улицу выходить в маске.

По прогнозам метеорологов, такая ситуация сохранится в Пекине до утра пятницы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, БУРЯ, ПЕСОК

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]