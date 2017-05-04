На севере Китая бушует песчаная буря, отменены десятки авиарейсов

Сильная песчаная буря обрушилась на север Китая, в том числе на столицу страны, сообщает в четверг агентство "Ассошиэйтед Пресс" (АП).

Из-за плохой видимости и сильных порывов ветра в Пекине были отменены около 50 авиарейсов. Отмены коснулись как внутренних, так и международных маршрутов.

Кроме того, в ряде северных районов страны и в Пекине зафиксировано значительно ухудшение состояния воздуха. Местные метеорологические службы рекомендуют людям без необходимости не покидать помещений, а на улицу выходить в маске.

По прогнозам метеорологов, такая ситуация сохранится в Пекине до утра пятницы.