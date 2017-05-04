Предприниматели на юге Азербайджана до сих пор получили кредиты по линии НФПП на сумму около 119 млн манатов

Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП) посредством уполномоченных кредитных организаций до сих пор выдал предпринимателям Лянкаранского экономического района Азербайджана льготных кредитов на общую сумму 118,7 млн манатов, сообщается в пресс-релизе министерства экономики.

За счет эти средств фонда профинансировано около 3,1 тыс. инвестиционных проектов.

НФПП в четверг организовал в Астаринском районе мероприятие по господдержке предпринимательства.

"В рамках мероприятия в четверг льготные кредиты на общую сумму 177 тыс. манатов получили субъекты предпринимательства, действующие в Лянкаранском экономическом районе. Средства будут направлены на развитие животноводства, земледелия, пчеловодства и чаеводства", - подчеркивается в сообщении.

НФПП был создан в 1992 году. Агентами фонда при выдаче кредитов выступают более 50 банков и небанковских кредитных организаций. В 2016 году объем льготного кредитования предпринимателей по линии фонда составил 190 млн манатов. В 2017 году объем кредитования из средств фонда планируется в 150 млн манатов.

Н.Аббасова