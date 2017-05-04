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СНГ 04.05.2017 16:32

Путин заявил о неприемлемости политических убийств

Насилию и убийствам, имевшим место в российской истории, не может быть оправдания, под какими бы политическими лозунгами они не происходили, заявил президент РФ Владимир Путин.

Он выступил на церемонии открытия в Кремле памятного креста на месте гибели в 1905 году московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича.

"Это преступление стало одним из предвестников драматических событий, смуты, гражданского противостояния, с которым столкнулась затем Россия. Они обернулись тяжелейшими потерями, настоящей национальной катастрофой, угрозой утраты самой российской государственности", - сказал президент РФ.

Как отметил В.Путин, "насилию, убийствам, какими бы политическими лозунгами они не прикрывались, не может быть никакого оправдания".

Президент подчеркнул, что "гибель великого князя потрясла тогда общество, ее восприняли как трагедию представители всех без исключения сословий".

Крест в память о великом князе Сергее Александровиче был поставлен у Никольской башни в 1908 году на народные пожертвования. В 1918 году памятник, созданный по эскизу Виктора Васнецова, был снесен во время субботника при личном участии Владимира Ленина и Якова Свердлова. 1 мая со дня сноса креста исполнилось 99 лет.

Закладной камень в основание креста был заложен и освящен в Кремле 1 ноября прошлого года.

Поручение рассмотреть вопрос о воссоздании на историческом месте креста в память о трагической гибели великого князя Сергея Александровича было дано В.Путиным в августе 2016 года после осмотра парка, разбитого на месте демонтированного 14 корпуса Кремля.

Работы по восстановлению креста велись "Российским военно-историческим обществом" и Фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество".

Великий князь Сергей Александрович Романов (1857-1905 гг.) - пятый сын императора Александра II, московский генерал-губернатор с 1891 г. Стоял у истоков основания Исторического музея, Музея изобразительных искусств, городского хозяйства. Под его покровительством было создано Императорское православное палестинское общество. Именно в годы его губернаторства в Москве появилось первое трамвайное депо, развивалась промышленность, активно велось строительство.

Великий князь С.А.Романов погиб в результате теракта, совершенного эсером Иваном Каляевым 4 февраля 1905 г. во время выезда из ворот Никольской башни Кремля.

Изначально великий князь был похоронен в кремлевском Чудовом монастыре, снесенном после революции 1917 г. Склеп с останками князя обнаружили только в 1986 году во время восстановительных работ в Кремле. В 1995 году они были перенесены в Новоспасский монастырь, где и установили первую копию креста.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ПОЛИТИКА, НАСИЛИЕ


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