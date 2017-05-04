Создание зон деэскалации в Сирии может наполовину решить конфликт в этой стране - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что создание так называемых зон деэскалации в Сирии "на 50%" решит конфликт в этой стране.
"Я надеюсь, что если это будет сделано, то 50% сирийской проблемы могут быть решены", - приводит газета "Хюрриет" слова, сказанные им на борту самолета после визита в Россию.
Накануне Р.Эрдоган сообщил, что вместе с российским лидером Владимиром Путиным они обсудили вопрос о создании зон безопасности в Сирии.
"Сегодня мы с господином президентом (В.Путиным) на карте обсудили этот вопрос. И в ходе (переговорного) процесса в Астане этот вопрос является одним из важных вопросов обсуждения", - сказал Р.Эрдоган в среду на пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров на высшем уровне.
"Надеюсь, - подчеркнул президент Турции, - что эта зона деэскалации будет принята, и будет движение для дальнейшего разрешения вопроса".
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