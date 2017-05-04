В Еврокомиссии отрицают вмешательство в выборы в Великобритании и Франции

Официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас призвал журналистов воздержаться от упрощенного толкования предвыборных заявлений в связи с голосованием в Великобритании 8 июня.

"Умы раскаляются каждый раз, когда происходят выборы. Выборы в Соединенном Королевстве будут связаны, в первую очередь, с вопросом Brexit. Но мы здесь, в Брюсселе, очень заняты другими делами, связанными с нашей стратегической и политической работой. У нас полно дел - инвестиционный план, среднесрочная ревизия бюджета", - сказал пресс-секретарь.

Так он ответил на просьбу прокомментировать заявление британского премьера Терезы Мэй о том, что брюссельские бюрократы ЕС якобы вмешиваются в избирательный процесс в Великобритании с целью повлиять на выборы.

"Мы очень заняты, и мы не будем "брекзитизировать" нашу работу", - заявил М.Схинас.

Он отказался от других комментариев на эту же тему, повторив, что у чиновников ЕС "много работы, наши программы, наша политика требует много времени, и после выборов мы будем очень заняты конструктивным проведением переговоров по статье 50 (договора о Евросоюзе - ИФ), к которым мы готовы".

В ходе брифинга представитель Еврокомиссии также отказался от комментариев к состоявшимся накануне вечером во Франции телевизионным дебатам кандидатов в президенты в связи с предстоящим 7 мая вторым туром выборов, подчеркнув, что это вопрос французских избирателей.