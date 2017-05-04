Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7024 EUR   1.8549 RUR   0.0297 GBR   2.1924 TRY   0.482

Цена на нефть

    $/bbl WTI   47.82 Brent   50.79

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 27° Завтра 15° 24° 6 Май 13° 22° 7 Май 14° 22°

Финансы 04.05.2017 15:26

ЦБ Азербайджана увеличил в 2016г активы на 35%, сократил прибыль в 14 раз

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) увеличил в 2016 году активы на 35,1% - до 25 млрд 564,063 млн манатов. сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

В структуре активов банка объем наличных средств на 31 декабря 2016 года составил 5 млрд 885,213 млн манатов (рост на 1,7%), инвестиции в инвестиционные ценные бумаги – 10 млрд 522,619 млн манатов (рост в 2,8 раза), инвестиции в торговые ценные бумаги – 4 млрд 212,232 млн манатов (рост на 50,3%).

Объем кредитов, выданных Центробанком банкам-резидентам на 1 января 2017 года равен 4 млрд 61,362 млн манатов (спад на 30,1%), остальное приходится на другие статьи активов.

На 1 января 2017 года обязательства ЦБА составляют 19 млрд 691,594 млн манатов (рост на 46,3%).

В структуре обязательств ЦБА, в 2016 году объем находящихся в обращении банкнот и монет по номиналу увеличился на 28,5% - до 6 млрд 960,778 млн манатов.

Наряду с этим, обязательства Центробанка перед госструктурами составляют 2 млрд 697,269 млн манатов (спад на 38%), перед кредитными организациями – 3 млрд 225,104 млн манатов (спад на 3,3%), депозиты банков-резидентов – 5 млрд 922,278 млн манатов, остальное приходится на другие статьи.

Уставный капитал ЦБА в 2016 году не изменился - до 500 млн манатов на 1 января 2017 года. При этом на начало текущего года капитал ЦБА равен 5 млрд 872,469 млн манатов (рост на 7,4%).

Чистая прибыль ЦБА по итогам 2016 года составила 401,664 млн манатов против прибыли в размере 5 млрд 531,12 млн манатов в 2015 году (спад в 13,8 раза).

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЦЕНТРОБАНК, АКТИВЫ


Похожие новости


Центробанк Азербайджана увеличил в 2014г активы на 3%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]