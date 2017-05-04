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ТЭК 04.05.2017 16:11

Цена Brent опустилась ниже $50 за баррель впервые с конца марта


Нефть эталонной марки Brent опустилась в цене до менее $50 за баррель впервые с 22 марта на опасениях по поводу роста добычи в США, продолжающегося 11 недель подряд.

Контракт на нефть Brent с поставкой в июле на лондонской бирже ICE Futures к 16:06опустился до $49,88 за баррель.

Отмечается, что следующий минимум, $49,71 за баррель, станет рекордным с 30 ноября прошлого года, когда ОПЕК сообщила о достижении соглашения об ограничении добычи.

Стоимость фьючерса на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени до $46,87 за баррель.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]