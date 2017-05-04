Продажи золотых ювелирных изделий в Иране подскочили до максимума за 4 года

Продажи золотых ювелирных изделий в Иране увеличились в первом квартале 2017 года до максимума за четыре года, несмотря на снижение показателей потребительского спроса в регионе на фоне низких цен на нефть и уменьшившегося числа туристов.

Восстановление экономики после отмены международных санкций позволило Ирану увеличить потребление золотых украшений на 27% в январе-марте по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 12,9 тонны, свидетельствуют данные World Gold Council (WGC).

Спрос на золото в слитках и монетах в Иране был самым высоким среди стран Ближнего Востока - 3,7 тонны.

Совокупный потребительский спрос на золото в любой форме в странах региона вырос на 5% - до 64,5 тонны, самого высокого уровня с III квартала 2015 года. ОАЭ в январе-марте обогнали Саудовскую Аравию и стали крупнейшим рынком золота в этой группе стран.

Золото в I квартале подорожало на 8,9%, тогда как цена нефти Brent за тот же период снизилась примерно на 7%.