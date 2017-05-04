Президент Зимбабве считает свою страну самой развитой в Африке после ЮАР

93-летний президент Зимбабве Роберт Мугабе утверждает, что его страна является самой развитой в Африке после ЮАР и вовсе не является нищей, сообщает в четверг телерадиокорпорация Би-би-си.

"Зимбабве - это самая развитая страна в Африке после ЮАР", - сказал он в ходе панельной дискуссии на Международном экономическом форуме, который проходит в южноафриканском Дурбане.

Вместе с тем, он заявил, что Зимбабве не является нищей или хрупкой страной. В то же время, по его мнению, США находятся в экономической зависимости от КНР и "стоят на коленях" перед Китаем.

Как отмечают западные СМИ, к концу дискуссии 93-летний президент уже не брал слово и выглядел спящим. Р.Мугабе находится у власти в Зимбабве с 1980 года. Он является старейшим действующим руководителем государства на планете.

В конце 2000-х годов власти страны начали печатать дополнительные деньги в отчаянной попытке исправить финансовое состояние, но это в конечном итоге привело к гиперинфляции и обесцениванию местной валюты.

В 2008 году инфляция в Зимбабве составила рекордные 231000000%, а по неофициальным оценкам, была еще выше. Показатели роста потребительских цен с тех пор в стране не публикуются.

С 2014 года в Зимбабве в качестве платежного средства принимаются восемь валют, включая юань, иену, индийскую рупию и австралийские доллары. В конце прошлого года Резервный банк Зимбабве выпустил квазивалюту, являющуюся местным эквивалентом долларов США, на которые страна перешла в 2009 году, отказавшись от эмиссии национальной валюты. За пределами Зимбабве эта валюта ценности не имеет.

Также Зимбабве находится под экономическими санкциями в США и ЕС с начала 2000-х годов.