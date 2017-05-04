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Дальнее зарубежье 04.05.2017 18:10

Правительственные силы Афганистана вернули под свой контроль уезд в провинции Тахар

Афганские правительственные силы вернули под свой контроль приграничный с Таджикистаном уезд Хаваджах Бахаводин провинции Тахар, на северо-востоке Афганистана, сообщил начальник управления полиции провинции Тахар Факир Мухаммад Джаузджани.

В ходе операции по очистке территории уезда, которая продолжается 10 дней, от талибов освобождены несколько сел, убиты 67 вооруженных боевиков, 41 экстремист ранен, сказал он местным СМИ.

По его словам, в ходе операции правительственным силам удалось также разблокировать дорогу, ведущую на уезд Даргад, расположенный в пойме реки Пяндж, на границе с Таджикистаном. Талибы пока не прокомментировали это заявление.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ВОЕННЫЕ, УЕЗД, ВОЗВРАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]