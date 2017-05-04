Правительственные силы Афганистана вернули под свой контроль уезд в провинции Тахар

Афганские правительственные силы вернули под свой контроль приграничный с Таджикистаном уезд Хаваджах Бахаводин провинции Тахар, на северо-востоке Афганистана, сообщил начальник управления полиции провинции Тахар Факир Мухаммад Джаузджани.

В ходе операции по очистке территории уезда, которая продолжается 10 дней, от талибов освобождены несколько сел, убиты 67 вооруженных боевиков, 41 экстремист ранен, сказал он местным СМИ.

По его словам, в ходе операции правительственным силам удалось также разблокировать дорогу, ведущую на уезд Даргад, расположенный в пойме реки Пяндж, на границе с Таджикистаном. Талибы пока не прокомментировали это заявление.