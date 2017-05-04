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СНГ 04.05.2017 18:41

Европейский вещательный союз заговорил о санкциях против Украины и России за нарушение устава "Евровидения"

К Украине и России должны быть применены санкции за нарушение устава конкурса "Евровидение" вплоть до отстранения на три года, заявил глава референтной группы "Евровидения" Франк-Дитер Фрайлинг.

"С украинской точки зрения, правовая ситуация ясна, но с точки зрения Европейского вещательного союза (EBU), это нарушение устава", - сказал Ф.-Д.Фрайлин немецкому порталу ZDF Heute, комментируя отказ Украины допустить на конкурс представительницу России Юлию Самойлову за посещение Крыма.

Он отметил, что ответом на такое нарушение должны стать санкции.

Представитель EBU также заявил, что нарушение устава конкурса имело место и со стороны России, поскольку ее представители не принимали участия во всех обязательных мероприятиях. "Русские также нарушали (устав - ИФ), потому что они не принимали участие в различных предварительных встречах в Киеве, которые были обязательны... Будут ли санкции против Украины и России? Да, должны быть, потому что имеет место нарушение устава" - сказал Ф.-Д.Фрайлинг.

Он сообщил, что вопрос Украины и России будет рассмотрен на следующем заседании референтной группы 12 июня.

По словам представителя EBU, устав конкурса предусматривает различные виды санкций за нарушения: от штрафа и отзыва спонсорского финансирования, до отстранения от участия в конкурсе на срок до трех лет.

Референтная группа "Евровидения" является исполнительной экспертной комиссией от имени всех участвующих вещательных организаций. Ее целью является наблюдение и руководство за организацией и ее развитием.

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Тэги: УКРАИНА, РОССИЯ, ЕВРОВИДЕНИЕ, САНКЦИИ


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