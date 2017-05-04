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Дальнее зарубежье 04.05.2017 19:03

Макрон пожаловался в прокуратуру на распространение ложных сведений

Кандидат в президенты Франции от движения "Вперед!" Эмманюэль Макрон подал жалобу в прокуратуру, касающуюся распространения ложной информации о нем, сообщила в четверг местная пресса.

Французские СМИ отмечают, что это решение могло последовать после того, как накануне в Интернете появились данные о том, что Э.Макрон якобы владеет оффшорным счетом на Багамских островах. Сам Э.Макрон уверяет, что подобного счета у него нет.

В ходе теледебатов в ночь на четверг кандидат от ультраправой партии "Национальный фронт" М.Ле Пен коснулась этой темы. "Я надеюсь, что мы никогда не узнаем, что у вас есть оффшорный счет на Багамах", - сказала М.Ле Пен во время дебатов, обращаясь к Э.Макрону.

Парижская прокуратура сообщила, что получила жалобу от Э.Макрона и начала расследование.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, МАКРОН, ПРОКУРАТУРА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]