Макрон пожаловался в прокуратуру на распространение ложных сведений

Кандидат в президенты Франции от движения "Вперед!" Эмманюэль Макрон подал жалобу в прокуратуру, касающуюся распространения ложной информации о нем, сообщила в четверг местная пресса.

Французские СМИ отмечают, что это решение могло последовать после того, как накануне в Интернете появились данные о том, что Э.Макрон якобы владеет оффшорным счетом на Багамских островах. Сам Э.Макрон уверяет, что подобного счета у него нет.

В ходе теледебатов в ночь на четверг кандидат от ультраправой партии "Национальный фронт" М.Ле Пен коснулась этой темы. "Я надеюсь, что мы никогда не узнаем, что у вас есть оффшорный счет на Багамах", - сказала М.Ле Пен во время дебатов, обращаясь к Э.Макрону.

Парижская прокуратура сообщила, что получила жалобу от Э.Макрона и начала расследование.