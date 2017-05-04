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Наука и образование 04.05.2017 16:57

Первый вице-президент Азербайджана приняла участие в открытии после капремонта основного учебного корпуса Университета культуры и искусств

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева приняла участие в церемонии открытия основного учебного корпуса Азербайджанского государственного университета культуры и искусств после реконструкции, сообщают официальные СМИ.

Министр образования Азербайджана Микаил Джаббаров и ректор университета Фарах Алиева проинформировали М.Алиеву о работах, проделанных в учебном заведении.

Ф.Исазаде

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Тэги: ВИЦЕ/ПРЕЗИДЕНТ, УНИВЕРСИТЕТ, ОТКРЫТИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]