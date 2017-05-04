Первый вице-президент Азербайджана приняла участие в открытии после капремонта основного учебного корпуса Университета культуры и искусств

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева приняла участие в церемонии открытия основного учебного корпуса Азербайджанского государственного университета культуры и искусств после реконструкции, сообщают официальные СМИ.

Министр образования Азербайджана Микаил Джаббаров и ректор университета Фарах Алиева проинформировали М.Алиеву о работах, проделанных в учебном заведении.

Ф.Исазаде