Первый вице-президент Азербайджана приняла участие в открытии после капремонта основного учебного корпуса Университета культуры и искусств

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева приняла участие в церемонии открытия основного учебного корпуса Азербайджанского государственного университета культуры и искусств после реконструкции, сообщают официальные СМИ.
Министр образования Азербайджана Микаил Джаббаров и ректор университета Фарах Алиева проинформировали М.Алиеву о работах, проделанных в учебном заведении.
Ф.Исазаде
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