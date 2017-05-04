Зоны деэскалации в Сирии будут окружены зонами безопасности - меморандум

Вдоль линий зон деэскалации в Сирии будут установлены зоны безопасности с контрольно-пропускными и наблюдательными пунктами, отмечается в тексте меморандума о создании зон деэскалации.
"Вдоль линий зон деэскалации будут установлены зоны безопасности для предотвращения инцидентов и военных столкновений между конфликтующими сторонами", - отмечается в тексте документа.
Согласно документу, зоны безопасности будут включать контрольно-пропускные пункты для обеспечения беспрепятственного движения невооруженных гражданских лиц и доступа гуманитарной помощи, а также для содействия экономической деятельности.
Кроме того, предусматривается установление в зонах безопасности наблюдательных пунктов "для обеспечения соблюдения условий режима прекращения огня".
"Функционирование контрольно-пропускных и наблюдательных пунктов, а также управление зонами безопасности будет обеспечено силами стран-гарантов на основе консенсуса", - отмечается в тексте меморандума.
Посол Израиля в Азербайджане отмечает высокий уровень отношений между двумя странами
Израиль поддерживает позицию Азербайджана по Карабаху – посол в Баку
Высокопоставленные представители ВС Азербайджана, Турции и Грузии понаблюдали за очередным этапом азербайджано-турецких учений
МВФ ожидает роста экономики стран Кавказа и Центральной Азии в 2017г на уровне 3,1%
R.I.S.K. окажет Госнефтефонду Азербайджана услуги в сфере телекоммуникаций на общую сумму около 275 тыс. манат
Азерэнержи ожидает сохранения стабильных тарифов на электричество и газ в краткосрочной перспективе - Fitch
Первый вице-президент Азербайджана приняла участие в открытии после капремонта основного учебного корпуса Университета культуры и искусств
В Таджикистане уволили не сумевших похудеть милиционеров
Муж королевы Елизаветы II с осени прекратит выполнение своих королевских обязанностей - Букингемский дворец
Президент Алиев распорядился выделить ИВ Сумгайыта 4 млн манатов на капремонт автодорог города
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного жилого здания в Евлахе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
«День ковроткача» в Азербайджанском музее ковра
Информация для представителей СМИ и других заинтересованных лиц о мероприятиях Российского информационно-культурного центра (РИКЦ) в Баку на май 2017 года*
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»