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Дальнее зарубежье 04.05.2017 20:03

Зоны деэскалации в Сирии будут окружены зонами безопасности - меморандум

Вдоль линий зон деэскалации в Сирии будут установлены зоны безопасности с контрольно-пропускными и наблюдательными пунктами, отмечается в тексте меморандума о создании зон деэскалации.

"Вдоль линий зон деэскалации будут установлены зоны безопасности для предотвращения инцидентов и военных столкновений между конфликтующими сторонами", - отмечается в тексте документа.

Согласно документу, зоны безопасности будут включать контрольно-пропускные пункты для обеспечения беспрепятственного движения невооруженных гражданских лиц и доступа гуманитарной помощи, а также для содействия экономической деятельности.

Кроме того, предусматривается установление в зонах безопасности наблюдательных пунктов "для обеспечения соблюдения условий режима прекращения огня".

"Функционирование контрольно-пропускных и наблюдательных пунктов, а также управление зонами безопасности будет обеспечено силами стран-гарантов на основе консенсуса", - отмечается в тексте меморандума.

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Тэги: СИРИЯ, ДЕЭСКАЛАЦИЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ, ЗОНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]