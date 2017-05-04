Зоны деэскалации в Сирии будут окружены зонами безопасности - меморандум

Вдоль линий зон деэскалации в Сирии будут установлены зоны безопасности с контрольно-пропускными и наблюдательными пунктами, отмечается в тексте меморандума о создании зон деэскалации.

"Вдоль линий зон деэскалации будут установлены зоны безопасности для предотвращения инцидентов и военных столкновений между конфликтующими сторонами", - отмечается в тексте документа.

Согласно документу, зоны безопасности будут включать контрольно-пропускные пункты для обеспечения беспрепятственного движения невооруженных гражданских лиц и доступа гуманитарной помощи, а также для содействия экономической деятельности.

Кроме того, предусматривается установление в зонах безопасности наблюдательных пунктов "для обеспечения соблюдения условий режима прекращения огня".

"Функционирование контрольно-пропускных и наблюдательных пунктов, а также управление зонами безопасности будет обеспечено силами стран-гарантов на основе консенсуса", - отмечается в тексте меморандума.