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СНГ 04.05.2017 17:51

По предварительным данным, три человека погибли при крушении вертолета в Башкирии

Никому из находившихся на борту вертолета "Робинсон", совершившего жесткую посадку в Башкирии, по предварительным данным, выжить не удалось, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"Предварительно, по докладу с места, погибли пилот и два представителя заказчика", - сказал источник.

Вертолет был обнаружен в лесистой местности в районе поселка Белорецкое. "Вертолет частично разрушен", - сказал источник.

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Тэги: РОССИЯ, ВЕРТОЛЕТ, КРУШЕНИЕ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]