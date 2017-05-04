По предварительным данным, три человека погибли при крушении вертолета в Башкирии

Никому из находившихся на борту вертолета "Робинсон", совершившего жесткую посадку в Башкирии, по предварительным данным, выжить не удалось, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"Предварительно, по докладу с места, погибли пилот и два представителя заказчика", - сказал источник.

Вертолет был обнаружен в лесистой местности в районе поселка Белорецкое. "Вертолет частично разрушен", - сказал источник.