Высокопоставленные представители ВС Азербайджана, Турции и Грузии понаблюдали за очередным этапом азербайджано-турецких учений

Высокопоставленные представители вооруженных сил Азербайджана, Турции и Грузии в четверг понаблюдали за очередным этапом азербайджано-турецких учений, отмечается в сообщении министерства обороны Азербайджана.

«Согласно договоренности, достигнутой ранее министрами обороны Азербайджана, Турции и Грузии, очередной этап совместных учений ВС Азербайджана и Турции был проведен в четверг с участием наблюдателей из трех стран», - говорится в сообщении.

За очередным этапом учений наблюдали делегации во главе с министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым, командиром объединения ВС Турции генерал-лейтенантом Мехметом Озоглу и командиром бригады Минобороны Грузии полковником Зурабом Хвичиа.

«Сначала высокопоставленные гости на макете местности были проинформированы о проводимых учениях. Затем, ознакомившись с задействованным в учениях личным составом и военной техникой, они наблюдали за практическим выполнением задач. Подразделения ВС Азербайджана и Турции, участвующие в учениях, успешно выполнили поставленные перед ними задачи», - отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, совместные азербайджано-турецкие тактические учения с боевыми стрельбами стартовали в Азербайджане в понедельник и продлятся до 5 мая.

Азербайджан и Турция задействовали в учениях порядка 1 тыс. человек личного состава, до 80 единиц военной техники, более 60 артиллерийских установок и минометов, 12 боевых вертолетов Ми-35 и транспортных Ми-17 ВВС Азербайджана, а также зенитно-ракетные комплексы.

Целью учений является проведение обмена опытом между ВС Азербайджана и Турции, развитие координации, совместное планирование штабов, повышение готовности и способностей подразделений проводить операции.

А.Ахундов