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Дальнее зарубежье 04.05.2017 20:58

Папа римский даст аудиенцию президенту США

Папа римский Франциск примет президента США Дональда Трампа 24 мая, сообщил в четверг Зал Святого Престола.

Ранее понтифик заявлял о готовности принять президента США. "Я принимаю любого главу государства, кто просил об аудиенции", - сообщил он журналистам.

По словам представителя Белого дома Шона Спайсера, Д.Трамп счел бы за честь встретиться с папой римским в период визита в Италию.

Визит Д.Трампа в Италию намечен на 26-27 мая, когда на острове Сицилия пойдет встреча "группы семи".

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Тэги: ВАТИКАН, ПОНТИФИК, ТРАМП, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]