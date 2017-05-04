Папа римский даст аудиенцию президенту США

Папа римский Франциск примет президента США Дональда Трампа 24 мая, сообщил в четверг Зал Святого Престола.

Ранее понтифик заявлял о готовности принять президента США. "Я принимаю любого главу государства, кто просил об аудиенции", - сообщил он журналистам.

По словам представителя Белого дома Шона Спайсера, Д.Трамп счел бы за честь встретиться с папой римским в период визита в Италию.

Визит Д.Трампа в Италию намечен на 26-27 мая, когда на острове Сицилия пойдет встреча "группы семи".