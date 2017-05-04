Израиль поддерживает позицию Азербайджана по Карабаху – посол в Баку

Израиль поддерживает позицию Азербайджана по Карабаху и является сторонником политического урегулирования армяно-азербайджанского конфликта, заявил посол этой страны в Баку Дан Став.
«Основываясь на своем опыте (Израиля – ИФ), могу сказать, что все конфликты должны найти свое политическое урегулирование. Израиль поддерживает территориальную целостность Азербайджана и позицию Баку по конфликту»,- сказал Д.Став журналистам на официальном приеме по случаю 69-летия независимости Израиля.
По его словам, Израиль поддерживает усилия Минской группы ОБСЕ в урегулировании конфликта.
Ф.Исазаде
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