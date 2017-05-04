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Карабахский конфликт 04.05.2017 21:06

Израиль поддерживает позицию Азербайджана по Карабаху – посол в Баку

Израиль поддерживает позицию Азербайджана по Карабаху и является сторонником политического урегулирования армяно-азербайджанского конфликта, заявил посол этой страны в Баку Дан Став.

«Основываясь на своем опыте (Израиля – ИФ), могу сказать, что все конфликты должны найти свое политическое урегулирование. Израиль поддерживает территориальную целостность Азербайджана и позицию Баку по конфликту»,- сказал Д.Став журналистам на официальном приеме по случаю 69-летия независимости Израиля.

По его словам, Израиль поддерживает усилия Минской группы ОБСЕ в урегулировании конфликта.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИЗРАИЛЬ, КАРАБАХ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]