Израиль поддерживает позицию Азербайджана по Карабаху – посол в Баку

Израиль поддерживает позицию Азербайджана по Карабаху и является сторонником политического урегулирования армяно-азербайджанского конфликта, заявил посол этой страны в Баку Дан Став.

«Основываясь на своем опыте (Израиля – ИФ), могу сказать, что все конфликты должны найти свое политическое урегулирование. Израиль поддерживает территориальную целостность Азербайджана и позицию Баку по конфликту»,- сказал Д.Став журналистам на официальном приеме по случаю 69-летия независимости Израиля.

По его словам, Израиль поддерживает усилия Минской группы ОБСЕ в урегулировании конфликта.

Ф.Исазаде