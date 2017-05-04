МВФ ожидает роста экономики стран Кавказа и Центральной Азии в 2017г на уровне 3,1%

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост ВВП стран Кавказа и Центральной Азии в 2017 году на уровне 3,1%, в 2018 году - на 4,1%, говорится в бюллетене фонда о перспективах развития экономики в регионе.

"Темпы роста (экономики - ИФ) повысились как в странах - экспортерах, так и в странах - импортерах нефти. Несмотря на это, темпы роста гораздо ниже тех, что были в 2000-2013 годах. Рост (ВВП - ИФ) не будет одинаковым для всех стран. Он будет варьироваться в зависимости от страны, у (одной - ИФ) хорошая эффективность, у (другой - ИФ) меньшая эффективность", - сказал директор департамента стран Ближнего Востока и Центральной Азии МВФ Джихад Азур в Алма-Ате в четверг на презентации обзора "Перспективы развития региональной экономики: стран Кавказа и Центральной Азии".

В 2016 году ВВП в странах Кавказа и Центральной Азии вырос на 2,4%.

По словам Д.Азура, в Казахстане прогнозируется повышение темпов роста экономки в текущем и следующем годах в результате увеличения нефтедобычи на Кашаганском месторождении, а также под влиянием принятых ранее целевых инициатив по бюджетному стимулированию.

В странах - экспортерах нефти рост ВВП в 2017 году прогнозируется на уровне 3,1%, в 2018 году - 4,1%. В 2016 году экономический рост в этих странах составил 2,2%.

В странах - импортерах нефти рост экономики ожидается в 2017 году на уровне 3,6%, в 2018 году - 3,9% после увеличения на 3,3% в 2016 году.

Согласно бюллетеню, в странах - экспортерах нефти в регионе дефицит бюджета (без учета поступлений доходов от нефти) в 2017 году будет на уровне до 20,6% ВВП, в 2018 году - 13,5% ВВП (в 2016 году - 14,9% ВВП).

"Это, прежде всего, объясняется предоставлением единовременной комплексной поддержки банковской системе в Казахстане и внеплановым переводом средств из Нефтяного фонда Азербайджана Центральному банку Азербайджана для погашения долговых обязательств", - говорится в документе.

В бюллетене также отмечается, что темпам роста и диверсификации экономики могут помешать слишком жесткие бюджетные ограничения, а недостаточные ограничения могут создать угрозу для бюджетной устойчивости в среднесрочной перспективе.

По прогнозу МВФ, снижение инфляции в странах - экспортерах нефти ожидается в 2017 году до 8,3%, в 2018 году - до 7,6%. (в 2016 году - 11,5%).

"Эти прогнозы отражают ослабевающее инфляционное давление в Казахстане в связи с недавним укреплением курса тенге и сокращением государственных расходов. Еще одним фактором являются перспективы умеренной инфляции в Азербайджане и результате планируемой бюджетной консолидации, а также более жесткой денежно-кредитной политики по мере перехода страны к полностью гибкому обменному курсу", - указывается в документе.

В странах - импортерах нефти инфляция ожидается в 2017 году на уровне 4,4%, в 2018 году - 4% (в 2016 году - 1,9%).

В целом по региону Кавказа и Центральной Азии снижение инфляции прогнозируется до 7,9% в 2017 году и до 7,2% в 2018 году с 10,5% в 2016 году.

"Экономики стран региона восстанавливаются, хотя темпы роста остаются пониженными. Важнейшее значение имеют структурные реформы, которые позволят достичь более высоких темпов роста (экономики - ИФ). Необходимо продолжать бюджетную консолидацию с учетом конкретных условий каждой страны, и делать это надо постепенно, поэтапно", - отметил Д.Азур, добавив, что следует и дальше укреплять основы денежно-кредитной политики.

Страны - экспортеры нефти и газа в регионе Кавказа и Центральной Азии - Азербайджан, Казахстан, Туркмения и Узбекистан. Страны-импортеры - Армения, Грузия, Киргизия и Таджикистан.