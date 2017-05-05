Трамп впервые приехал в Нью-Йорк в качестве президента

Дональд Трамп совершает свою первую поездку в Нью-Йорк с момента вступления в должность президента США, пишет Ассошиэйтед пресс.

Как отмечает агентство, президент США собирается провести встречу в Нью-Йорке с премьер-министром Австралии и "выступить с речью, посвященной годовщине знаменитого сражения Второй мировой войны".

Д.Трамп переехал из Нью-Йорка в Вашингтон 19 января, за день до инаугурации.