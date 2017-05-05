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Дальнее зарубежье 05.05.2017 08:31

Трамп впервые приехал в Нью-Йорк в качестве президента

Дональд Трамп совершает свою первую поездку в Нью-Йорк с момента вступления в должность президента США, пишет Ассошиэйтед пресс.

Как отмечает агентство, президент США собирается провести встречу в Нью-Йорке с премьер-министром Австралии и "выступить с речью, посвященной годовщине знаменитого сражения Второй мировой войны".

Д.Трамп переехал из Нью-Йорка в Вашингтон 19 января, за день до инаугурации.

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Тэги: США, ТРАМП, НЬЮ/ЙОРК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]