Трамп впервые приехал в Нью-Йорк в качестве президента

Дональд Трамп совершает свою первую поездку в Нью-Йорк с момента вступления в должность президента США, пишет Ассошиэйтед пресс.
Как отмечает агентство, президент США собирается провести встречу в Нью-Йорке с премьер-министром Австралии и "выступить с речью, посвященной годовщине знаменитого сражения Второй мировой войны".
Д.Трамп переехал из Нью-Йорка в Вашингтон 19 января, за день до инаугурации.
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