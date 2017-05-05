Подозреваемый в подготовке терактов задержан в аэропорту Лондона

Британская полиция в четверг в лондонском аэропорту Хитроу арестовала подозреваемого в причастности к терроризму, передает телеканал CNN со ссылкой на лондонскую полицию.

Согласно сообщению, 30-летний мужчина был задержан сотрудниками контртеррористической службы по прилету в аэропорт Лондона из Стамбула.

Арестованный подозревается в подготовке терактов и тренировке террористов, отмечается в сообщении.

Кроме того, в восточной части столицы Великобритании проходят обыски в связи с задержанием подозреваемого.