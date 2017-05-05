ЦБ Азербайджана увеличил в 2016г инвестиции в покупку нот различных агентств в 3,6 раза

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) увеличил в 2016 году инвестиции в покупку нот различных зарубежных агентств в 3,6 раза – до 2 млрд 142,167 млн манатов, отмечается в годовом финансовом отчете банка.

Согласно финотчетности, на 1 января 2017 года инвестиции банка в торговые ценные бумаги, в целом, оцениваются в размере 4 млрд 212,232 млн манатов (рост за 2016 год на 50,3%).

При этом на ноты, эмитированные международными финансовыми институтами, приходится 222,522 млн манатов (спад в 2,9 раза), на гособлигации – 434,022 млн манатов (рост в 6,8 раза).

Инвестиции ЦБА в ноты Казначейства США на начало 2017 года оцениваются в 450,673 млн манатов (спад на 44,2%), ноты Казначейства Великобритании – 44,395 млн манатов (спад в 2,4 раза).

Согласно финотчетности, Центробанк увеличил в 2016 году в 2,1 раза портфель инвестиций в корпоративные облигации – до 579,873 млн манатов, в муниципальные облигации – на 11,7%, до 338,58 млн манатов.

А.Азизов