Генпрокурор Туркменистана освобожден от должности за коррупцию в правоохранительных органах

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на заседании Государственного совета безопасности 4 мая объявил строгий выговор главе МВД Исгендеру Муликову и предложил освободить от должности генерального прокурора страны Аманмырата Халлыева за случаи взяточничества и коррупции в правоохранительных органах, сообщает Государственное информационное агентство страны.
Отмечая на заседании факты выявления среди сотрудников МВД тех, кто злоупотребляет своими должностными полномочиями, берёт взятки и допускает нарушение национального законодательства, глава государства объявил министру внутренних дел И.Муликову строгий выговор за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, ослабление дисциплины среди личного состава возглавляемого им ведомства, отмечает информагентство.
Обращаясь к А.Халлыеву, "не сумевшему своевременно принять должные меры по отношению к коррумпированным подчинённым", президент Туркменистана сообщил, что направляет в Меджлис предложение дать согласие на его освобождение от должности Генерального прокурора.
В тот же день состоялось заседание Меджлиса, по итогам которого парламент дал согласие на освобождение А.Халлыева от должности генпрокурора.
Согласно постановлению президента, врио генпрокурора Туркменистана назначен Байрамназар Гулов.
Кроме того, Г.Бердымухамедов на заседании Совбеза отметил необходимость строжайшего соблюдения законности со стороны сотрудников прокуратуры, а также усиления дисциплинарного порядка во всех подведомственных структурах, жёстко пресекая случаи взяточничества.
В связи с этим президент заявил о своём решении освободить ряд сотрудников прокуратуры и органов внутренних дел от занимаемых ими должностей за совершение проступка, не совместимого с высоким званием работников правоохранительных структур.
Президент поручил председателю Верховного суда Бегенчу Чарыеву основательно рассмотреть их дела.
Также в соответствии со статьёй 16 Закона Туркменистана "О прокуратуре Туркменистана" глава государства подписал указы и постановления о назначении на должность и освобождении от должности ряда прокуроров, отмечает информагентство.
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