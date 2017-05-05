Минэнерго Азербайджана подготовило законопроект об энергоэффективности

Министерство энергетики Азербайджана разработало проект закона «Об энергоэффективности», отмечается в пресс-релизе ведомства.

«Подготовка документа осуществлялась в рамках программы Еврокомиссии «EU4Energy» совместно с Секретариатом Энергетической Хартии (СЭХ). Данный документ обсуждался в четверг в рамках первого заседания рабочей группы с участием представителей СЭХ, министерств юстиции, экономики, транспорта, связи и высоких технологий, экологии, АО «Азерэнержи», АО «Азеришыг», Госкомитета по статистике и Госкомитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана», - говорится в сообщении.

Выступивший на заседании заместитель министра энергетики Гюльмаммед Джавадов отметил, что в рамках исполнения закона «Об использовании энергоресурсов», вступившего в силу еще в 1996 году, подготовлены «Правила по созданию Госфонда по эффективному использованию энергии и использованию средств фонда» и «Правила Государственной энергетической экспертизы».

Однако, отметил замминистра, реализация мер по энергоэффективности, отвечающих современным требованиям, в рамках существующего закона невозможна. По его словам, необходимо принятие нового закона, который обеспечит эффективность на всех стадиях от производства энергоресурсов до их обеспечения и потребления.

Консультант СЭХ Вагиф Насибов в своем выступлении отметил, что в рамках сотрудничества программы INOGATE с Азербайджаном определены основные приоритетные направления долгосрочного и эффективного развития энергосектора страны и представлены в Энергетический Союз ЕС.

По его словам, одним из основных направлений стратегического плана развития энергосектора страны является создание и усовершенствование законодательной и нормативно-правовой базы. «В этой связи предусмотрена разработка законопроектов о регулируемых внутренних газовом и энергетическом рынках, в том числе проект закона «О независимом регулирующем органе внутреннего энергетического рынка (газа и электроэнергии)", а также Сетевого кодекса по электроэнергии и газу», -отметил В.Насибов.

По его словам, также планируется разработка системы гибких тарифов, основанных на себестоимости продукции и услуги (Х-фактор). Он отметил необходимость отражения в новом законе сфер энергоэффективности и тарифов.

Координатор СЭХ Александр Антоненко со своей стороны подчеркнул, что новый законопроект обосновывает необходимость проведения энергетического аудита, сертификации, энергетического менеджмента, создание ответственных органов, подготовка национального плана деятельности по энергоэффективности, создание системы интеллектуального расчета энергии, максимальные требования к энергоэффективности зданий, а также экодизайна и энергетической маркировки.

По итогам заседания было принято решение о продолжении обсуждений по данному законопроекту на следующем заседании рабочей группы.

Н.Аббасова