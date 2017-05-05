Германская thyssenkrupp Elevator поставит 25 сверхвысоких эскалаторов для Бакинского метрополитена

Германская компания "thyssenkrupp Elevator" поставит в Азербайджан 25 сверхвысоких эскалаторов по заказу ЗАО «Бакинский метрополитен», сообщается на сайте компании.

«thyssenkrupp Elevator выиграл тендеры на поставку 25 эскалаторов для станций метро в Баку в течение следующих трех лет. Контракт стоимостью в десятки миллионов (евро - ИФ-Аз) предусматривает поставку 8 эскалаторов для станции метро «Сахиль» и «Хатаи», и 17 эскалаторов для одной из новых станций метро», - отмечается в сообщении.

По данным компании, четыре эскалатора длиной 48,7 метров каждый, которые будут установлены на станции «Хатаи», станут самыми длинными из когда-либо произведенных компанией thyssenkrupp.

Установка новых эскалаторов повысит пропускную способность станций Бакинского метро на 30% и обеспечит эффективный пассажиропоток из почти 222 млн пассажиров в год.

«Аналогичные модели эскалаторов thyssenkruppуже установлены в Тбилисском метро и увеличили пропускные способности станций на 50%», - подчеркивается в информации.

Эскалаторы thyssenkrupp известны по всему миру, так как компания является одним из лидеров в производстве эскалаторов, а оборудование концерна признано одним из лучших с точки зрения эффективности и надежности.

Штат сотрудников компании составляет 50 тыс. человек. thyssenkrupp Elevator имеет более 900 отделений по всему миру.

Метрополитен в Баку действует с 1967 года. В настоящее время Бакинский метрополитен состоит из двух линий и 25 действующих станций. До 2030 года общее число станций метро в Баку составит 76, общая протяженность линий метро 109 км.

Н.Аббасова