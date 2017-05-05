Сила землетрясения на юге Киргизии составила 7 баллов, данные о пострадавших и разрушениях уточняются - МЧС

Землетрясение с силой толчков в эпицентре семь баллов по 12-тибальной шкале MSK-64 произошло в 11.09 (08.09 мск) на юге Киргизии, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС республики.
По словам собеседника агентства, эпицентр толчков располагался на границе Киргизии и Таджикистана. "В населенных пунктах Чон-Алайского района Ошской области (юг Киргизии), оказавшихся в зоне сильных толчков, их сила, по предварительным данным, составила 6-6,5 баллов", - сказал собеседник агентства.
Он сообщил, что в городе Баткене (Баткенская область, юг Киргизии) сила землетрясения составила 4-4,5 баллов, в Оше - 3 балла. "Данные о разрушения и пострадавших уточняются, на месте работают специалисты Гражданской защиты", - сказали в МЧС.
Представитель МЧС добавил, что спустя несколько минут, в 11.15 (08.15 мск) в этом же районе произошло повторное землетрясение силой толчков в эпицентре 5 баллов.
"Данные о разрушения и пострадавших уточняются, на месте работают специалисты Гражданской защиты", - сказали в МЧС.
Ранее сообщалось, что подземные толчки ощущались почти во всех странах Центральной Азии.
Так, сотрудник Геофизической службы академии наук Таджикистана Зухра Нилобекова сообщила "Интерфаксу", что в Душанбе ощущались толчки силой 3-4 балла, в Хатлоне - 2 балла. Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.
Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция комитета по науке Минобразования Казахстана сообщает, что в Шымкенте (адмцентр Южно-Казахстанской области) подземные толчки ощущались интенсивностью 2 балла по шкале МSК-64.
Их почувствовали жители несколько районов города. В квартирах качались люстры, дребезжали стекла в шкафах.
Толчки ощущались и на территории Узбекистана. По данным сейсмостанции "Ташкент", в столице этой страны сила подземных толчков составила 3,5 балла, в Фергане, Андижане и Намангане - 3 балла, Сырдарье и Джизаке - 2 балла.
По предварительным данным МЧС Узбекистана на территории республики жертв и разрушений нет.
3-4 мая в этом же районе на киргизско-таджикской границе произошло землетрясение силой семь баллов, в течение суток было зафиксировано пять афтершоков. В результате землетрясения пострадали три человека, 66 домов пришли в аварийное состояние.
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