Принятая в 2016 году Конституция Киргизии обеспечивает независимость страны и защиту от единоличной власти, заявил Атамбаев

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев в поздравлении по случаю Дня Конституции заявил, что принятый на референдуме в декабре прошлого года Основной закон обеспечил разделение полномочий ветвей власти и исключил возможность установления единоличного правления.
"Сегодня Основной закон гораздо надежнее, чем раньше, обеспечивает независимость Кыргызстана, разделение полномочий и функций ветвей государственной власти и их взаимодействие. Конституция теперь содержит в себе защиту от попыток установления чьей-либо единоличной власти", - говорится в поступившем в "Интерфакс" в пятницу тексте поздравления главы государства.
"Действующая Конституция отражает стремление народа Кыргызстана к свободе и справедливости, способствует возрождению страны, сохранению и развитию духовного и культурного наследия, обеспечивает условия для дальнейшей работы по укреплению правового государства, обеспечению верховенства закона", - отметил президент.
Глава государства также отметил, что "24 года назад, 5 мая 1993 года была принята Конституция независимого Кыргызстана, и это был один из самых демократичных и прогрессивных Основных законов на постсоветском пространстве".
"Но в последующие годы власти добились внесения целого ряда изменений, которые были призваны удовлетворить потребности семейно-кланового режима, дискредитировали демократические завоевания и ценности", - заявил президент.
А.Атамбаев считает, что все это привело "к снижению авторитета закона в глазах народа, после Апрельской народной революции 2010 года отношение к Конституции коренным образом изменилось, и произошедшие в стране заметные перемены к лучшему (...) позволили вернуть веру народа в установление в нашей стране законности и народовластия".
"За прошедшие шесть лет наша страна прошла путь равный десятилетиям, эти достижения народ закрепил поправками в Конституцию через референдум 11 декабря 2016 года", - отметил президент Киргизии.
Конституция Киргизии была принята парламентом в 1993 году, с тех пор в нее шесть раз вносились изменения путем референдума, референдум в декабре 2016 года был седьмым по счету. Помимо этого серьезные поправки дважды вносились парламентом республики. В целом, с 1993 года, включая конституционный референдум 11 декабря 2016 года, Конституция Киргизии менялась девять раз.
На референдуме в декабре прошлого года в Основной закон было внесено 36 изменений в 24 главы и в преамбулу. Основные поправки, касающиеся полномочий премьер-министра, парламента и принципов функционирования парламентской коалиции, начнут действовать только 1 декабря 2017 года.
В Киргизии не все политические силы поддержали конституционный референдум, а предложенная в июле реформа привела к серьезным политическим разногласиям между политиками и распаду в октябре прошлого года коалиции парламентского большинства.
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