Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7026 EUR   1.8702 RUR   0.029 GBR   2.1994 TRY   0.4782

Цена на нефть

    $/bbl WTI   47.82 Brent   50.79

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 24° Завтра 13° 23° 7 Май 14° 22° 8 Май 14° 24°

Дальнее зарубежье 05.05.2017 11:14

В Бразилии восемь человек получили от 5 до 15 лет тюрьмы по обвинениям в терроризме

Бразильский суд приговорил восемь мужчин к тюремным срокам от пяти до 15 лет за планирование терактов, распространение экстремистских материалов в интернете и за попытку связаться с группировкой ИГ (запрещена в РФ), сообщает в пятницу бразильский телеканал "Глобу".

Федеральная полиция Бразилии задержала 15 человек в ходе антитеррористической операции незадолго до старта летней Олимпиады в Рио-де-Жанейро в 2016 году, впоследствии семерых из них отпустили. Остальные восемь человек остались под стражей на время расследования.

В итоге лидер группы приговорен к 15 годам лишения свободы, еще шесть его сподвижников к шести годам, и один из них - к пяти годам заключения. Все они намерены обжаловать приговор.

Все осужденные являются гражданами Бразилии. Они не были связаны с ИГ, но пытались установить контакты с террористами, приобрести оружие, а также распространяли информацию о группировке и экстремистские материалы в интернете. Кроме того, они намеревались совершить атаку с применением отравляющих химических веществ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БРАЗИЛИЯ, ОЛИМПИАДА, ТЕРРОРИЗМ


Похожие новости


Во время Олимпиады в фавелах Рио-де-Жанейро участились перестрелки, жертвами стали 14 человек В 11-й день Олимпиады будет разыграно 25 комплектов наград В 10-й день Олимпиады будет разыграно 17 комплектов наград Саперы взорвали подозрительный рюкзак рядом с велостадионом в Рио Главы 45 государств и правительств посетят церемонию открытия ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро - СМИ В Бразилии обещают обеспечить безопасность на Олимпиаде в Рио

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]