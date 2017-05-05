В Бразилии восемь человек получили от 5 до 15 лет тюрьмы по обвинениям в терроризме

Бразильский суд приговорил восемь мужчин к тюремным срокам от пяти до 15 лет за планирование терактов, распространение экстремистских материалов в интернете и за попытку связаться с группировкой ИГ (запрещена в РФ), сообщает в пятницу бразильский телеканал "Глобу".

Федеральная полиция Бразилии задержала 15 человек в ходе антитеррористической операции незадолго до старта летней Олимпиады в Рио-де-Жанейро в 2016 году, впоследствии семерых из них отпустили. Остальные восемь человек остались под стражей на время расследования.

В итоге лидер группы приговорен к 15 годам лишения свободы, еще шесть его сподвижников к шести годам, и один из них - к пяти годам заключения. Все они намерены обжаловать приговор.

Все осужденные являются гражданами Бразилии. Они не были связаны с ИГ, но пытались установить контакты с террористами, приобрести оружие, а также распространяли информацию о группировке и экстремистские материалы в интернете. Кроме того, они намеревались совершить атаку с применением отравляющих химических веществ.