Пентагон предлагает отправить еще 3 тыс. американских военных в Афганистан - СМИ

Министерство обороны США намерено предложить новый план действий в Афганистане, который предполагает отправку туда дополнительных войск, сообщил в ночь на пятницу телеканал Си-эн-эн.

По его данным, план, который Пентагон намерен предложить президенту США Дональду Трампу на следующей неделе, направлен на "выход из тупика" в Афганистане.

При этом некоторые американские СМИ сообщили, что речь идет об отправке в Афганистан дополнительно 3 тыс. военных.

В случае одобрения этого плана Белым домом, направленные в Афганистан подкрепления примут участие в возглавляемой НАТО миссии по обучению местных военных и полицейских и по оказанию помощи в борьбе против талибов.