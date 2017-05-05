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Дальнее зарубежье 05.05.2017 11:31

Пентагон предлагает отправить еще 3 тыс. американских военных в Афганистан - СМИ

Министерство обороны США намерено предложить новый план действий в Афганистане, который предполагает отправку туда дополнительных войск, сообщил в ночь на пятницу телеканал Си-эн-эн.

По его данным, план, который Пентагон намерен предложить президенту США Дональду Трампу на следующей неделе, направлен на "выход из тупика" в Афганистане.

При этом некоторые американские СМИ сообщили, что речь идет об отправке в Афганистан дополнительно 3 тыс. военных.

В случае одобрения этого плана Белым домом, направленные в Афганистан подкрепления примут участие в возглавляемой НАТО миссии по обучению местных военных и полицейских и по оказанию помощи в борьбе против талибов.

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Тэги: США, АФГАНИСТАН, ВОЙСКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]