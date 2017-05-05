Проекты в сфере энергетики и транспорта, инициированные Азербайджаном, принесут развитие и благополучие региону – Алиев

Инфраструктурные и транспортные проекты, инициаторами которого выступил Баку, принесут развитие и экономическое благополучие региону, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев
«Инфраструктурные и экономические проекты, запущенные Азербайджаном, принесут региональное развитие и экономическое благополучие. Многие страны станут нашими партнерами в результате реализации этих проектов. Мы станем взаимозависимы», - подчеркнул И.Алиев в пятницу в Баку на IV Всемирном форуме по межкультурному диалогу.
По его словам, транспортный коридор «Север-Юг» уже начал приносить прибыль.
«С участием Азербайджана реализуются глобальные энергетические проекты, в том числе «Южный газовый коридор», общий бюджет которого превышает $40 млрд и первый этап которого уже осуществляется», - отметил президент.
И.Алиев подчеркнул, что Азербайджан вносит активный вклад в обеспечение европейской энергобезопасности. «Вопрос энергетической безопасности очень важен и связан с кооперацией усилий. Реализация этих проектов также демонстрирует нашу готовность к развитию межкультурного диалога», - сказал он.
Р.Бабаев
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